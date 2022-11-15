Jorge Jesus'tan Joao Pedro'ya mesaj

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Joao Pedro da henüz istenilen seviyede değil. Giresunspor maçında kırmızı kart gören Brezilya asıllı İtalyan forvet, takımını 1 kişi eksik bırakmıştı.



Pedro ile görüşen teknik direktör Jorge Jesus, "Tatilden sonra sahada daha güçlü bir Joao Pedro istiyorum. Potansiyelini sahaya yansıtmalısın. Üzerindeki baskıyı atmalısın" dedi.



Fenerbahçe formasıyla bu sezon resmi 15 maça çıkan Joao Pedro 2 gol, 1 asist katkısı yaptı.





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