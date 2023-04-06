Jorge Jesus'tan istifa ve Ali Koç ile gerginlik cevabı

Jorge Jesus derbi sonrası Başkan Ali Koç'la olan gerginlik ve istifa ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan istifa ve Ali Koç ile gerginlik cevabı
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06 Nisan 2023 23:40
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odasında Başkan Ali Koç'la tartışıp tartışmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

ALİ KOÇ İLE TARTIŞTI MI?

Kayserispor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, "Beşiktaş derbisinin ardından Ali Koç ile tartıştığınız doğru mu?" sorusuna Portekizli teknik adam "Başkanımızla çok iyi bir arkadaşlığımız var. Böyle üzücü maçlardan sonra böyle şeyler yaşanabilir. Maç sonunda soyunma odasına gitmem için belli bir süre geçmesi gerekiyordu. Ben başkanımızı çok seviyorum, onun da beni çok sevdiğini düşünüyorum." yanıtını verdi. 

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜ MÜ?

"İstifayı düşündünüz mü?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Jorge Jesus "Fenerbahçe'ye belli hedeflerimi gerçekleştirmek için geldim. Başkanımız, bana Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahip olduğumuzu söyledi. Ben de buraya hem başkanımız hem de taraftarımız için geldim. Hedeflerimiz bitmiş değil. Hedeflerimi gerçekleştirmek için çalışıyorum. Hem kupada yarı finaldeyiz hem de ligde çok fazla maç var. İstifayı düşünmek için bir sebebim yok. Önemli olan Fenerbahçe. Ben bunun için buraya geldim." dedi. 

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