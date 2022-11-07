Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esmeye devam ediyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunu kapması ve Avrupa Ligi'nde de grubunu lider bitirip takımı son 16'ya direkt taşıması Jesus'a olan güveni ve sevgiyi daha da artırdı.



Portekizli çalıştırıcı da kısa sürede İstanbul'a ve Fenerbahçe'ye uyum sağladı. Az zamanda çok önemli işler başaran tecrübeli teknik direktör akıllara Flamengo günlerini getirdi. Jesus, 2019-2020 arasında Brezilya'da Flamengo'da yakaladığı başarılı ortamı, uyumlu takımı ve taraftarla sevgi bağını Fenerbahçe'de de buldu.



Bu durum da başarıya giden yolu kolaylaştırdı. Jorge Jesus, ülkesi Portekiz'de Benfica ve Sporting gibi iki büyük kulüple de başarılı olmuştu. Ancak Flamengo'da farklı ve özel bir bağ oluşturan Jesus, Fenerbahçe'de de benzer bir süreç yakaladı. Sarı-lacivertli takımın başında 4 ay gibi kısa bir sürede hem kırdığı rekorlar hem de tarihe geçecek adımlarla adından fazlasıyla söz ettirdi.



Flamengo'da da 1 sene kalmasına rağmen başta Copa Libertadores olmak üzere tam 5 kupa kazanan Jorge Jesus, kulüp efsaneleri arasına girmişti.



Şu anda 2014'ten beri şampiyonluk bekleyen ve kupalara hasret olan Fenerbahçe'de tüm camia ciddi anlamda havaya girdi. Yakın geçmişteki eski teknik direktörlerde tam anlamıyla aradığını bulamayan sarı-lacivertlilerde bu kez herkes Jorge Jesus ismi etrafında birleşti.



Öte yandan Flamengo'da Portekizce rahatlığını yaşayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'de de dil sorunu çekmiyor. Kadroda Brezilya ve Portekizli futbolcuların fazlalığı kadar Portekizce bilen oyuncuların olması, teknik ekibinin tamamen Portekizce konuşması ve takımının uyumu da Jesus'u rahatlattı.



1 yılda 5 kupa



Jorge Jesus'un teknik direktörlük kariyerindeki şüphesiz en özel kulübü Flamengo oldu. Brezilya ekibinde 2019-2020 arası sadece 1 yıl çalışmasına rağmen tam 5 kupa birden kazanan Jesus, tarihe geçti. Portekizli çalıştırıcı, Flamengo ile Brezilya Serie A şampiyonluğu, Libertadores Kupası, Sudamericana şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupası ve Brezilya Kupası kazandı. Jesus ayrıca Flamengo ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali de oynadı.



Güven kazandı



Kısa sürede Fenerbahçe'ye damgasını vuran ve fark yaratan Jorge Jesus tüm camianın güvenini kazandı. Elde ettiği saha sonuçlarıyla bir nevi ezberleri yıkan Jesus'un kararları büyük güven uyandırıyor. Tüm kulüp Portekizli çalıştırıcıya destek oluyor. Ayrıca futbol kamuoyunda da Jorge Jesus herkes tarafından saygı kazanmış durumda.





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