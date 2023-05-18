Jorge Jesus'tan İrfan Can Eğribayat'a: "Kendini kanıtla"

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası eldivenleri giyen İrfan Can Eğribayat'a güven konuşması yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan İrfan Can Eğribayat'a: 'Kendini kanıtla'
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18 Mayıs 2023 09:54
Irfan Egribayat
Irfan Egribayat
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un derbi öncesi özel görüştüğü isimlerden biri de kaleci İrfan Can Eğribayat oldu.

"BÜYÜK MAÇLAR FIRSATTIR"

Altay'ın sakatlığı sonrası eldivenleri giyen file bekçisine güven konuşması yapan Portekizli hoca "Büyük maçlar çıkışa geçmek isteyenler için her zaman fırsattır. Bu da senin için öyle bir sınav. Kendini iyice kanıtla" dedi. 

 
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