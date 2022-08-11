Jorge Jesus'tan ilk 11'de sürpriz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko deplasmanında kadroda sürprizlere imza attı.
Deneyimli teknik adam, savunmada bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan Mauricio Lemos'a süre verdi. Jesus, ayrıca geçen sezonun başarılı isimlerinden Crespo'ya da ilk 11'de görevlendirdi. Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanan maçta kırmızı kart gören İsmail Yüksek geri dönerken, Arda Güler'de 11'de yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Deneyimli teknik adam, savunmada bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan Mauricio Lemos'a süre verdi. Jesus, ayrıca geçen sezonun başarılı isimlerinden Crespo'ya da ilk 11'de görevlendirdi. Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanan maçta kırmızı kart gören İsmail Yüksek geri dönerken, Arda Güler'de 11'de yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
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