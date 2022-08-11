Jorge Jesus'tan ilk 11'de sürpriz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ilk 11'inde sürprizlere imza attı. Sarı-lacivertlilerde genç futbolcu Arda Güler 11'de yer alırken, Lemos da savunma hattında görev aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan ilk 11'de sürpriz!
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11 Ağustos 2022 18:48
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko deplasmanında kadroda sürprizlere imza attı.

Deneyimli teknik adam, savunmada bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan Mauricio Lemos'a süre verdi. Jesus, ayrıca geçen sezonun başarılı isimlerinden Crespo'ya da ilk 11'de görevlendirdi. Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanan maçta kırmızı kart gören İsmail Yüksek geri dönerken, Arda Güler'de 11'de yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:




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