Jorge Jesus'tan iki Fenerbahçeli'ye tam not!

Fenerbahçe'de yeni hafta ile birlikte teknik direktör olarak Jorge Jesus'un resmen açıklanması bekleniyor. 2022-23 sezonuna şampiyonluk parolasıyla girecek Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Jesus, Fenerbahçe'de mevcut kadro ile ilgili bazı kararlar alırken 2 futbolcuya dikkat çekti.



MIN JAE'YE ÖNEM VERİYOR



Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe geçecek olan Jorge Jesus, mevcut kadroda Kim Min Jae'ye ayrı bir önem veriyor.



Portekizli çalıştırıcı, 2.5 aydır izlediği Fenerbahçe'de Güney Koreli stoperi çok beğenirken, Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmelerde bu konuya özellikle değindi. Kim gibi bir oyuncunun mutlaka kadroda tutulması gerektiğini ifade eden Jesus, böylesi bir ismi hem de bu yaşta bulmanın çok zor olacağını vurguladı.



Hatta transfer bütçesi planlanırken Kim Min Jae'nin takımda kalacağı ve 20-25 milyon euroluk bir bütçenin yeterli olacağı kaydedildi. Eğer Kim gibi bir isim kaybedilirse yerine bu ayarda bir stoper bulabilmek için 20-25 milyon euroluk transfer bütçesinin 2 katına çıkacağı bildirildi. Zaten başarılı antrenörün transfer için mevkiileri verirken sıklıkla Kim'in kalması gerektiği ve bu nedenle mevcut savunma hattıyla devam edileceği aktarıldı.



67 yaşındaki teknik adamın göreve başladığında kendisinin de Kim Min Jae ile birebir görüşme yapacağı, bir sene daha sarı-lacivertli formayı giymesini isteyeceği dile getirildi. Ayrıca haziran-temmuz aylarında Güney Kore Milli Takımı için de Kim'in gitmemesini talep edecek olan Jesus'un 24 yaşındaki savunmacıyı 19-20 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuna kadar ilk 11'de görmeyi amaçladığı belirtildi. Kim'in sakatlığını atlatıp hemen takıma katılması hedefleniyor.



SERDAR AZİZ'E TAM NOT



2.5 aydır Fenerbahçe'yi izleyen Jorge Jesus, mevcut savunma hattında Serdar Aziz'e de tam not verdi. İsmail Kartal döneminde Kim Min Jae ile beraber tandemde görev alan Serdar, performansıyla Jesus'un gözüne girdi.



Deneyimli savunmacının sözleşme yenilemesinde Jorge Jesus'un verdiği olumlu raporun da etkisi oldu.



