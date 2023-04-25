Jorge Jesus'tan hakem sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor karşılaşmasının ardından basın toplantısında konuştu.



Portekizli teknik adam, karşılaşmanın ardından hakemle ilgili gelen soruya da cevap verdi.



Fenerbahçe'nin maçı son dakikalara bırakması ve hakemle ilgili soru hakkında da görüş sunan Jesus, "Bugünkü sonuçta hakemi sorumlu tutamam. Beraberliğin defans organazisyonuyla da bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Seken toptan penaltı oldu. İkinci gol defans oyuncusuna çarparak gelişti. Üçüncü golde daha iyi savunmamız gerekiyordu. Kaleci kurtarış yapamadı, üç gol yedi. Bu tarz şeyler oluyor ama hakemi de suçlayamam. En büyük sorumlu varsa hocadır." şeklinde konuştu.





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