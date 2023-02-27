Jorge Jesus'tan geçen sezona 12 puan fark

Fenerbahçe bu sezon 22 maçta 48 puan topladı. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon ise aynı dönemde 36 puanlık bir performans sergilemişti...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan geçen sezona 12 puan fark
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27 Şubat 2023 09:39
Fenerbahçe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 22 maçta, 15 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.

Sarı-Lacivertliler, bu performansı ile tam 48 puana ulaşma başarısı gösterdi. Ligde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Kanarya, bu süreçte 56 gol atıp, kalesinde ise 24 gol gördü.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 22 maçlık periyotta ise 10 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgisi bulunuyordu

2. SIRADA BİTİRDİLER

Sarı-Lacivertliler'in topladığı puan ise 36 olmuştu. Ligde 22 haftada toplamda 35 gol atmayı başaran Fenerbahçe kalesinde ise 27 gol görmüştü. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezona göre 12 puan fazla toplamış oldu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonda 38 karşılaşmada toplam 73 puan alarak Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamıştı. 

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