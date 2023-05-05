Jorge Jesus'tan Galatasaray planı: 'Kazan, baskı altına al'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönen Fenerbahçe'de gözler artık Süper Lig'e çevrildi. Pazar günü Giresunspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, sürprize izin vermeden net bir galibiyet almayı hedefliyor.



Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'dan sonra oynadıkları için eleştiride bulunan Jorge Jesus için bu maç ayrı bir önem taşıyor. Bu kez şampiyonluktaki rakibinin pazartesi günü oynayacağı haftada, Portekizli teknik adam yoluna kayıpsız devam ederek Galatasaray'la puanları eşitlemek istiyor.



PSİKOLOJİK SAVAŞ



Maç fazlasıyla da puanları eşitleyecek sarı-lacivertli ekipte Jesus, Galatasaray'ın pazartesi günü oynayacağı Başakşehir mücadelesine stresli çıkacağını düşünüyor. Oyuncularıyla toplantı yapan Portekizli hoca, şampiyonluk mücadelesinde bu durumun önemi değindi. Jesus, "Şampiyonluk yarışı psikolojik bir savaş içerir. Birçok dinamiğe sahip olan zirvede rakipten önce oynamak da avantajdır. Giresunspor'u yenersek bu avantajı kullanacağız. Rakibimiz baskı altında mücadeleye çıkacak" dedi.





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