Jorge Jesus'tan futbolcularına yeni uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus futbolcularıyla bir konuşma yaptı. Portekizli çalıştırıcı rehavet uyarısında bulundu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan futbolcularına yeni uyarı!
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08 Ekim 2022 14:07
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da başarılı bir performans sergiliyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ise ipleri gevşek bırakmıyor. Jesus, oyuncularından üstüne koyarak ilerlemelerini bekliyor.

JESUS İÇİN VERİLER YETERSİZ

En son yenilgisini 29 Ağustos'ta Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşarken hiç kaybetmedi. Ancak; camiayı heyecanlandıran bütün bu veriler Jorge Jesus için yetersiz.

"HENÜZ HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK"

"Henüz kazandığımız hiçbir şey yok" diyen Portekizli çalıştırıcı, oyuncularından üstüne koyarak ilerlemelerini istiyor. "Büyük takım olmak istiyorsanız üç günde bir maç oynamaya alışmalısınız vurgusu yapan" Jesus, bütün oyuncularını diri tutmak için rotasyona devam ederken, takımdaki herkesin aynı seviyede olmasından duyduğu memnuniyeti de gizlemedi. 

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