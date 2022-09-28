Jorge Jesus'tan Ferdi ve Osayi kararı!

Her maça ayrı bir kadro ile çıkan ve 11'i tahmin edilemeyen Jesus'un, Beşiktaş karşısında tercih edeceği isimler de merak konusu.Osayi'nin zorlu karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor. Sağ bekte Ferdi'nin top tekniğine ve oyun kurucu rolüne daha çok güvenen Portekizli çalıştırıcı, stratejisini sahaya yansıtabilmek adına bu futbolcuya şans verecek.Sol bekte ise Alioski görev alacak. Bu arada milli takımdan sakat dönen King'in durumu yakından takip ediliyor.