Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncuları kendi orijinal pozisyonlarında kullanmayı düşünüyor. Bu isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu. Hollanda'da oynadığı dönemlerde orta sahada yaratıcı oyuncu pozisyonunda forma giyen yıldız futbolcu daha sonra kanatlarda kendini göstermişti.Geçen sezona kadar sarı-lacivertliler de kanatlarda ofansif anlamda Ferdi'yi kullanmıştı. Geçen sezonun başında Vitor Pereira'nın göreve gelişi ile 3'lü sistemde savunma yönüyle ön plana çıkmıştı. İsmail Kartal da göreve geldikten sonra bu durumu bozmadı, Ferdi sol bekte forma giymeye devam etti. Alışık olmadığı bir bölgede forma giymesine rağmen 22 yaşındaki futbolcu kendini bu bölgede geliştirdi ve milli takıma kadar yükseldi.Yeni sezonla birlikte Ferdi'nin pozisyonunun değişmesi gündemde. Şu anda Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar sürüyor. İmkanlar dahilinde bu bölgeye takviye yapılırsa Ferdi yeni sezonda ofansif karakteriyle sahada yer alacak. Teknik direktör Jorge Jesus da ilk geldiği gün yaptığı açıklamada ön bölgeye yaratıcılık katmak istediğini ifade etmişti. Ferdi de yeteneği ve çabukluğu ile buraya katkı sağlayacak isimlerin başında geliyor. Sezon içinde sol bekte sıkıntı yaşanırsa milli yıldız bu bölgede de kullanılabilir.Zaten Jorge Jesus ve ekibi de takım içerisinde yaptıkları analiz ve raporlamada Ferdi Kadıoğlu'nu beğenmişlerdi. Ayrıca A Milli Takım'da ay-yıldızlı forma altındaki maçları da yakından takip edildi.