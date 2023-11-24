Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!

Fenerbahçe eski teknik direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası şampiyonluğu nedeniyle doğan alacağının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurma kararı almıştı. Ancak Portekizli teknik adamın son uyarı mektubunun ardından konu çözüldü. Konu FIFA boyutuna taşınmayacak.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!
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24 Kasım 2023 14:26
Fenerbahçe'ye, eski teknik direktörü Jorge Jesus'tan iyi haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin ardından Al Hilal'e giden Jesus, Fenerbahçe döneminde Türkiye Kupası'nın kazanılması dolayısıyla doğan alacağının ödenmediği için FIFA'ya başvurma kararı almıştı.

Portekizli teknik adam tarafından gönderilen son uyarı mektubundan sonra Fenerbahçe ve Jesus arasındaki konu çözüldü. Konu FIFA boyutuna taşınmayacak.

Fenerbahçe'de bir sezon görev yapan 69 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 52 maçta, 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

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