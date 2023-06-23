Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı!
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23 Haziran 2023 20:03
Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Instagram hesabından sarı-lacivertli ekip ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kulübe teşekkür eden Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Fenerbahçe, teşekkürler takım. Bu, alışılmış bir sezon değildi. Harika taraftarlar ve profesyonellerle mutlu sona eren bir sezon oldu. Sizi tanımak bir zevkti." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jorge Jesus, bu maçlarda 35 galibiyet 10 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.





 
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