Jorge Jesus'tan Felix'e transfer telefonu!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, gündemine Atletico Madrid forması giyen Joao Felix'i aldı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Hilal'in Felix için kiralama teklifi yapmaya hazır olduğu belirtildi.



JORGE JESUS'TAN TELEFON



Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus'un, vatandaşını transfer için birkaç kez aradığı aktarıldı.



Transfer konusunda son kararı 23 yaşındaki oyuncunun vereceği aktarıldı. Felix'in önceliğinin Barcelona ve Avrupa'da kalmak olduğu ancak Suudi Arabistan seçeneğinin de giderek güçlenen bir ihtimal olduğu vurgulandı. Felix'in Atletico Madrid'de kesin olarak kalmayacağı ifade edildi.



GEÇEN YIL DA KİRALANDI



Portekizli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Chelsea'de geçirmişti.



ATLETICO 127 MİLYON EURO ÖDEDİ



Atletico Madrid'in 2019 yazında 127 milyon euro ödeyip kadrosuna kattığı Felix'in İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



