Jorge Jesus'tan Crespo'ya: "Sana verecek tavsiyem yok!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımın yıldız ismi Miguel Crespo ile özel bir görüşme yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jorge Jesus'tan Crespo'ya: 'Sana verecek tavsiyem yok!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2022 12:07
Jorge Jesus, kariyerinin yükselişine imza atan vatandaşı Miguel Crespo ile özel görüştü.

Portekizli hoca, 26 yaşındaki orta sahaya güvenini dile getirip "Çok iyi gidiyorsun. Saha içinde liderliği ele aldıkça daha da iyi olacaksın." dedi

Ayrıca, "Sana verecek başka bir tavsiyem yok, şimdiye kadar yaptığını yapmaya devam et" sözlerini kullandı.

Crespo son olarak 5-4 kazanılan Karagümrük maçının ilk golünü atmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ