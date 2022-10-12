Jorge Jesus'tan Crespo'ya: 'Sana verecek tavsiyem yok!'

Jorge Jesus, kariyerinin yükselişine imza atan vatandaşı Miguel Crespo ile özel görüştü.



Portekizli hoca, 26 yaşındaki orta sahaya güvenini dile getirip "Çok iyi gidiyorsun. Saha içinde liderliği ele aldıkça daha da iyi olacaksın." dedi



Ayrıca, "Sana verecek başka bir tavsiyem yok, şimdiye kadar yaptığını yapmaya devam et" sözlerini kullandı.



Crespo son olarak 5-4 kazanılan Karagümrük maçının ilk golünü atmıştı.





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