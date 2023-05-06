Jorge Jesus'tan Benfica'ya mesaj

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin kupa hasretine son vermek için çalışırken bir yandan da eski takımı Benfica'yı da yakından takip ediyor. Tecrübeli teknik adam, A Bola Gazetesi'ne Kırmızı-Beyazlılar ile ilgili röportaj verdi. Gazetenin ilk sayfasından kullandığı röportajda Jesus, kendisinden sonra göreve gelen Roger Schmidt'e uyarılarda bulundu.68 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica'nın bir süredir bir şey kazanamadığına vurgu yaptı. Jesus," ifadelerini kullandı.Kırmızı-Beyazlılar, Portekiz Ligi'nde bitime 4 hafta kala 77 puanla lider durumda. 2. Porto'nun 73, 3. Braga'nın ise 71 puanı bulunuyor. Benfica, bugün sezonun flaş takımı Braga'yı ağırlayacak ve şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak. Jorge Jesus, bu karşılaşmayla ilgili olarak," yorumunda bulundu.