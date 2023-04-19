Jorge Jesus'tan Arda Güler'e Alex de Souza rolü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçında Arda Güler'i, ikinci forvet gibi kullanmayı hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan Arda Güler'e Alex de Souza rolü
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19 Nisan 2023 10:04
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanacak kritik maç öncesi genç yıldız Arda Güler'i ise yeni bir rolde denemeye başladı.

Portekizli teknik adamın, 18 yaşındaki yıldızı bu kez sağ kanatta değil Enner Valencia'nın arkasında, ikinci forvet gibi oynattığı öğrenildi. Arda bir anlamda asıl pozisyonu olan '10 numara'ya geri dönmüş olacak, ceza sahasına daha fazla girme şansı yakalayacak. Fenerbahçe'nin harika çocuğu, hem Beşiktaş hem de Ankaragücü maçlarında, ceza sahasına yaklaştığında ne kadar tehlikeli olduğunu net bir şekilde gösterdi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan Arda, bu maçlarda 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.

İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki muhtemel 11'i;





 
 

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