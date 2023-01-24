Jorge Jesus'tan Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Arda Güler ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan Arda Güler açıklaması
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24 Ocak 2023 00:08
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazanılan Ümraniyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Arda Güler neden oynamıyor, yeterli mi değil, taktik gereği mi, bütün Türkiye bunu merak ediyor?" sorusuna karşılık Jesus, "Teknik direktör olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Bugünkü maç özelinde, bugün Arda girmedi çünkü kanatta hızlı Emre Mor'un girmesinin daha faydalı olacağını düşündüm. Çünkü Emre Mor topla birlikte çok hızlı. Kenarlarda bire biri çok hızlı oynayabilen bir oyuncu. Farklı özelliğinden dolayı bu maçta onu tercih ettim. Ki zaten Emre Mor bugün Valencia'ya bir asist yaptı. Aynı zamanda özellik anlamında süratini sahaya yansıtmasını bildi. İki kanatta Rossi ve Emre Mor'un süratinden yararlanmak istedik." ifadelerini kullandı. 


Deneyimli teknik adam, Arda Güler ile ilgili ayrıca, "Arda'nın benimle birlikte şu ana kadar aldığı süre, geçen sezonun tamamında aldığı süreden daha fazla. Fazla süre aldı ki hala ligin ikinci yarısı da oynanmadı." diye konuştu. 

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