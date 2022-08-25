Jorge Jesus'tan 7 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yine rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü.



Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.



Jesus, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Luan Peres ve Serdar Dursun'u bu maçta da şans buldu.



Ligde ilk 11'de görevlendirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran Jesus, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de oynattı.



Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat, Filip Novak, Arda Güler ve Mert Hakan Yandaş yedek soyundu.





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