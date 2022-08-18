Jorge Jesus'tan 7 değişiklik!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya'nın Austria Wien ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 7 değişikliğe gitti.



Deneyimli teknik adam, Viola Park'ta oynanan karşılaşmada takımını sahaya 3-4-3 sistemiyle sürdü.



Jesus, Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King'i Austria Wien'e karşı da 11'de görevlendirdi.



68 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Emre Mor'a cezası nedeniyle şans veremezken, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı da yedek soyundurdu.



Jorge Jesus, Austria Wien karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma hattı Mauricio Lemos, Attila Szalai ve Luan Peres'ten oluştu.



Orta sahanın sağında Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Jesus, solda ise yeni transfer Ezgjan Alioski'ye şans verdi. Orta ikilide Miguel Crespo ve İsmail Yüksek görev alırken, hücum üçlüsü Joshua King, Diego Rossi ve Serdar Dursun'dan oluştu.



Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Willian Arao, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia ise maçta yedek soyundu.





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