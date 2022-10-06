Jorge Jesus'tan 6 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı.



Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 6 farklı ismi ilk 11'de değerlendirirken, 4'lü savunma düzenini tercih etti.



Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran tecrübeli çalıştırıcı, Willian Arao'yu ise kadroya almadı.



Deneyimli teknik adam, bu isimlerine yerine ise Bright Osayi-Samuel, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Emre Mor, Diego Rossi ve Michy Batshuayi'yi 11'de değerlendirdi.



Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Arda Güler ve Miha Zajc yedekler arasında yer aldı.





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