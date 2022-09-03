Jorge Jesus'tan 6 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-lacivertli futbol takımı, müsabakaya Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Willian Arao, Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Joao Pedro 11'iyle başladı.



Yedek kulübesinde ise İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Armindo Bruma, Miha Zajc ve Emre Mor yer aldı.



Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımını 3-4-3 dizilişiyle sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, ligin 4. haftasında Arabam.com Konyaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği Emre Mor, Zajc, Lincoln Henrique ve Rossi'yi yedeğe çekti. Bu maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Enner Valencia, kırmızı kart cezası nedeniyle, Mauricio Lemos ise takımda düşünülmediği gerekçesiyle kadroda yer almadı.





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