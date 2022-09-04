Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maça farklı kadroyla çıkma geleneğine devam ediyor.Kayserispor karşısında eksik oyuncuların da çokluğu nedeniyle mecburi bir rotasyona giden tecrübeli çalıştırıcı, son Konyaspor karşılaşmasına göre 6 farklı oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürdü.Bu sezon ligdeki 5 maça da farklı 11'le çıkan Jesus, bu süreçte tam 24 farklı isim kullanarak dikkat çekti.Portekizli çalıştırıcının dün akşam görev verdiği isimlerden Crespo, Alioski, İrfan Can ve Joao Pedro, Fenerbahçe formasını ilk kez 11'de giymenin heyecanını yaşadı.