Jorge Jesus'tan 5 maçta 24 farklı oyuncu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un bu sezon ligdeki 5 maçta 24 farklı ismi kullanması dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan 5 maçta 24 farklı oyuncu
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04 Eylül 2022 12:54
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maça farklı kadroyla çıkma geleneğine devam ediyor.

Kayserispor karşısında eksik oyuncuların da çokluğu nedeniyle mecburi bir rotasyona giden tecrübeli çalıştırıcı, son Konyaspor karşılaşmasına göre 6 farklı oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürdü.

5 MAÇTA 24 FARKLI İSİM

Bu sezon ligdeki 5 maça da farklı 11'le çıkan Jesus, bu süreçte tam 24 farklı isim kullanarak dikkat çekti.

İLKİ YAŞADILAR

Portekizli çalıştırıcının dün akşam görev verdiği isimlerden Crespo, Alioski, İrfan Can ve Joao Pedro, Fenerbahçe formasını ilk kez 11'de giymenin heyecanını yaşadı. 

 

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