Jorge Jesus'tan 5 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile oynanan maçının ilk 11'ine göre farklı bir kadroyla takımını sahaya sürdü.



Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Austria Wien müsabakasındaki gibi yine üçlü savunmayı tercih etti. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Adana Demirspor'a karşı son maça göre ilk 11'inde biri zorunlu 5 değişiklik yaptı.



Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'i Adana Demirspor maçının kadrosuna almayan Jesus; Avrupa Ligi mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Rossi ve Ezgjan Alioski'yi ise Adana Demirspor karşısında yedek soyundurdu.



Başarılı teknik adam, bu isimlerin yerine Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor ve Enner Valencia'yı ilk 11'de oynattı.



Adana Demirspor karşısında yine kalede Altay Bayındır'a şans veren Jesus, savunma üçlüsünü Mauricio Lemos, Attila Szalai ve Luan Peres ile oluşturdu.



Orta alanda Willian Arao ve Miha Zajc ikilisi oynarken, Ferdi Kadıoğlu sağda, Lincoln Henrique solda görev yaptı. Sarı-lacivertlilerde hücumda ise Emre Mor, Enner Valencia ve Serdar Dursun gol aradı.



Sarı-lacivertlilerde ayrıca Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro yedekler arasında bulundu.





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