Jorge Jesus'tan 3'lü savunma kararı

Konyaspor maçındaki mağlubiyetin oyuncu performansları ve takım coşkusunun eksikliğinden kaynaklandığını düşünen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, sisteminden taviz vermeyi düşünmüyor.



Çarşamba Kayseri maçının hazırlıklarına başlayacak sarı lacivertliler, 3-4-3 sistemini değiştirmeyecek. Ancak kadroda rotasyona gidilmesi bekleniyor.



Üçlü savunmaya yönelik eleştirilere kulak asmayan Jesus, Alioski ile King'e yeniden ilk on birde şans verecek. Joan Pedro'yu da takıma monte edecek. Sakatlıktan çıkan Mert Hakan ve İrfan Can da form tutması ile birlikte alternatifleri artan Portekizli kesin kararını antrenman performansına göre verecek.



