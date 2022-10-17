Jorge Jesus'tan 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de son lig maçına göre 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.



Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Jesus, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendikleri maçın ilk 11'inde biri zorunlu üç ismi değiştirdi. Emre Mor, sakatlığı bulunduğu için Ankara'ya getirilmezken, Joao Pedro ve İsmail Yüksek yedek kulübesinde oturdu. Portekizli teknik adam bu isimlerin yerine Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi'ye ilk 11'de şans tanıdı.



Sarı-lacivertli takım sahaya üçlü savunma sistemiyle çıktı. Kalede Altay Bayındır'ın görev aldığı konuk ekipte, savunma üçlüsünü Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai oluşturdu. Kanat beklerde Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Jesus, orta sahada ise Miguel Crespo ile Lincoln'e görev verdi. Sarı-lacivertlilerin hücum üçlüsünde ise İrfan Can Kahveci, Enner Valenica ve Batshuayi oynadı.



Fenerbahçe'de Emre Mor'un yanı sıra sakatlıkları henüz geçmeyen ve bireysel antrenmanlara devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King de başkente getirilmedi.





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