Jorge Jesus'tan 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımının son oynadığı Alanyaspor müsabakasına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.



Deneyimli teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Alanyaspor ilk 11'inden Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Emre Mor'u yedek soyundurdu.



68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Lincoln Henrique'yi ilk 11'de görevlendirdi.



Fenerbahçe'de ayrıca İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi yedekler arasında yer aldı.





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