Jorge Jesus'tan 2 isme kesik geliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor maçında kadroda değişime gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'tan 2 isme kesik geliyor
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22 Nisan 2023 10:37
Fenerbahçe'de de bu hafta oynanacak İstanbulspor maçından itibaren önemli değişikler söz konusu olacak. İlki ise sol kanat... Bekleneni veremeyen yeni transfer Osterwolde'nin yerine Alioski sahada olacak. Teknik Direktör Jesus, Alioski'yi sistemine uymadığı için tercih etmiyordu. Ancak artık sistem de değişti. Ayrıca yeni transfer de beklentinin uzağında kaldı. Alioski son iki maçta atılan gollerin hep içinde vardı.

SERDAR AZİZ GÖREVE

Bir diğer değişimin ise stoperde olması bekleniyor. Samet uzun süredir büyük hatalar yapıyor. Son maçta da yaptığı pas hatası ve onun hatasıyla yenen gol sebebiyle sarı-lacivertliler çok zorlandı. Kritik haftalara girilirken bu bölgede tecrübeli Serdar Aziz'in oynama olasılığı daha yüksek.

Oyuna sonradan giren ve büyük katkılar sağlayan Joao Pedro ile İrfan Can Kahveci'nin de ilk 11'de başlaması bekleniyor. İyileşen ve takıma dahil olan King ise hamle oyuncusu olacak.

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