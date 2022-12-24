Jorge Jesus'tan 2 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, hafta içinde kupada oynanan İstanbulspor maçı 11'ine göre Trabzonspor deplasmanında 2 değişikliğe gitti.
Trabzonspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine sakatlığı düzelen Altay Bayındır görev aldı. Emre Mor yedek kulübesine çekilirken savunmada Serdar Aziz forma giydi.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler ise maç kadrosunda alınmadı.
Trabzonspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine sakatlığı düzelen Altay Bayındır görev aldı. Emre Mor yedek kulübesine çekilirken savunmada Serdar Aziz forma giydi.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler ise maç kadrosunda alınmadı.
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