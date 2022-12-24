Jorge Jesus'tan 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupadaki İstanbulspor karşılaşmasına göre Trabzonspor deplasmanında kadroda 2 değişiklik yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'tan 2 değişiklik
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24 Aralık 2022 19:29
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, hafta içinde kupada oynanan İstanbulspor maçı 11'ine göre Trabzonspor deplasmanında 2 değişikliğe gitti.

Trabzonspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine sakatlığı düzelen Altay Bayındır görev aldı. Emre Mor yedek kulübesine çekilirken savunmada Serdar Aziz forma giydi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Alioski ve Arda Güler ise maç kadrosunda alınmadı.

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