Jorge Jesus talimat verdi; 'Geri çekilmek yasak'

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, galibiyete kilitlendi. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan 3 puanla ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, derbiyi de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



Teknik direktör Jorge Jesus deplasmanda oynamalarına rağmen prensiplerinden taviz vermeyecek. Sahaya her zamanki gibi 'hücum' taktiğiyle çıkılacak. Hakem son düdüğü çalana kadar oyuncular gol arayıp, galibiyeti kovalayacak.



GERİ ÇEKİLMEK YASAK



Takımına 3 puan emri veren Jesus maç içindeki hamlelerini de bugüne kadar olduğu gibi ofansif yönde yapacak. 8 yıldır süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek Süper Lig'e ağırlığını koymak istiyor.





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