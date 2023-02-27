Jorge Jesus takımının başına dönüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 1 maçlık cezası Konyaspor maçı ile birlikte sona erdi.
Konyaspor maçında kulübede yer almayan tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor deplasmanında yeniden takımın başında olacak...
Aynı şekilde sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyen Michy Batshuayi de cezasını tamamladı. "Batsman" hafta sonunda görev bekleyecek.
Konyaspor maçında kulübede yer almayan tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor deplasmanında yeniden takımın başında olacak...
Aynı şekilde sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyen Michy Batshuayi de cezasını tamamladı. "Batsman" hafta sonunda görev bekleyecek.