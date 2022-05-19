Jorge Jesus'ta tek pürüz bonuslar

JESUS 1, KOÇ 2 YIL İSTİYOR

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için takımın başına getirmek istediği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaştığı öne sürüldü.Brezilya basını, Jorge Jesus'un Flamengo'yu beklediği yönünde haberler yapsa da Portekizli hocanın ülkesinde yayımlanan O Jogo gazetesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la 3. görüşmenin İstanbul'da yüz yüze olacağını duyurdu.67 yaşındaki Jesus'un ailesiyle birlikte İstanbul'a davet edildiği ve 20 Mayıs Cuma günü tarafların bir araya geleceği belirtildi.Öte yandan her fırsatta Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini belirten teknik direktör Jesus'un, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme talep ettiği ancak sarı-lacivertlilerin bu sürenin 2 yıl olmasında ısrarcı olduğu ortaya çıktı.Başkan Ali Koç'un İstanbul'da yapılacak görüşmede hem sözleşme süresi hem de bonuslardaki pürüzü ortadan kaldırıp imzayı attırmak istediğine vurgu yapıldı.