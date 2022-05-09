Jorge Jesus'ta geri sayım başladı! Ücretinde indirime gitti...

Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan sarı lacivertliler, yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. Yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Fenerbahçe, Jorge Jesus'u bir an önce açıklamak istiyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Jesus ekibiyle birlikte istediği ücrette indirime gitti.



Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, iki hafta önce görüştüğü Jorge Jesus ile anlaşma imzalamak için bugün Portekiz'e gidecek. Ekibiyle birlikte senelik 10 milyon Euro isteyen Portekizli hocanın, indirime gideceği ve 7 milyon Euro'yu kabul edeceği öğrenildi. Anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanacağı bildirildi.



Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.





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