Fenerbahçe'de tüm camia Jorge Jesus ismine kilitlendi. Artık resmi açıklama için geri sayıma geçilirken sözleşme süresi de gündem oldu. Şu anda 1 yıl üzerinde durulsa da bu durum kimseyi endişelendirmiyor. Hatta 1+1 olması için görüşmeler sürüyor. Ancak Portekizli hocanın, Brezilya'da Flamengo ile 1 yılda başardıkları herkes için en büyük referans oluyor ve şimdiden heyecan yaratıyor. Jesus'un kısa sürede tarzını ve başarısını sahaya yansıtabilme tecrübesi güven aşılıyor.



38 SENE SONRA KAZANDI



2019-2020 arası Flamengo'da çalışan Jorge Jesus, tam 5 kupa kazandı. Hatta kulübün 38 senedir kazanamadığı Libertadores Kupası'nı kaldırdı. 67 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca Brezilya Serie A şampiyonluğu, Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Sudamericana Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali gibi başarılar elde etti. Kısa sürede taraftarlarla bütünleşen ve takımla iyi bir diyalog kuran Jesus, Fenerbahçe'de de bu potansiyeli gördüğü için teklife hep olumlu yaklaştı.



'JJ' MARKA OLDU



Avrupa ve dünya futbolunda tanınan bir isim olan teknik direktör Jorge Jesus kendi markasını da oluşturdu. İsim ve soyismine atıfta bulunarak 'JJ' markasını kuran deneyimli teknik direktörün, birçok ürünü bulunuyor. Şapka, tişört ve şort gibi 'JJ' isimli tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Jorge Jesus'un tüm fotoğraf ve videolarında da 'JJ' markası ön planda duruyor.



BENFİCA TÖRENİ ETKİLEDİ



Sarı-lacivertli kulüpte Jorge Jesus'un ismi ve tecrübesi kadar bu zamana kadar elde ettiği başarılar da beğeni topluyor. Özellikle 2014'ten bu yana kupa kazanamayan ve şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe'ye başarılara alışkın bir hocanın gelmesinin çok önemli olduğu vurgulanıyor. Bu konuda da Jorge Jesus'un 3 Ağustos 2020'de Benfica'ya geri döndüğünde kendisi için hazırlanan imza törenine dikkat çekiliyor.



KUPALARI SERGİLENDİ



Lizbon'da Jesus için özel bir tören hazırlayan Benfica Kulübü, 2009-2015 arasında kazandığı 3 Portekiz Ligi, 5 Portekiz Lig Kupası, 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 2 Avrupa Ligi final şildi özel olarak sergilenmişti. Portekiz kulübünün tarihinde çok önemli bir yeri olan ve 'Mister' lakabıyla anılan Jesus'un bu durumu Fenerbahçe'yi de etkiledi. Böylesine kariyerli ve saygın bir ismin takımın başında olması istendi.



ALEX'TEN SÜRPRİZ TAKİP



Fenerbahçe'nin unutulmaz yıldızlarından Alex de Souza, sosyal medyada sürpriz bir hareketle dikkat çekti. Alex de Souza, Instagram hesabı üzerinden Jorge Jesus'u takip etmeye başladı.







