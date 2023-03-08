Jorge Jesus: 'Süper Lig'de Play-Off kendi fikrim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçı öncesi basın mensuplarının karşısında geçerken, Portekiz basınına yaptığı "Süper Lig'de bu sezon Play-Off olmalı" açıklaması soruldu.
68 yaşındaki deneyimli teknik adam, Sevilla maçı öncesinde gelen soru üzerine açıklama yaparken, Play-Off'un kendi fikri olduğunu vurguladı.
Jorge Jesus basın toplantısında konuyla ilgili olarak "Avrupa Ligi'ni maçını konuşmak için bir aradayız. Sorunuza direkt bir cevap veremem. Türkiye Ligi'ni kazanmak için iki güçlü rakip Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor. Benim kendi düşüncelerim var, kimse bana fikir veremez. Şampiyonluk kazanmaya en yakın bu iki takım. Geri kalanı ile pek fazla yorum yapmak istemiyorum şu anda. Ama belirttiğim gibi Sevilla maçı için buradayız. Başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
68 yaşındaki deneyimli teknik adam, Sevilla maçı öncesinde gelen soru üzerine açıklama yaparken, Play-Off'un kendi fikri olduğunu vurguladı.
Jorge Jesus basın toplantısında konuyla ilgili olarak "Avrupa Ligi'ni maçını konuşmak için bir aradayız. Sorunuza direkt bir cevap veremem. Türkiye Ligi'ni kazanmak için iki güçlü rakip Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor. Benim kendi düşüncelerim var, kimse bana fikir veremez. Şampiyonluk kazanmaya en yakın bu iki takım. Geri kalanı ile pek fazla yorum yapmak istemiyorum şu anda. Ama belirttiğim gibi Sevilla maçı için buradayız. Başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.