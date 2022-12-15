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Jorge Jesus: "Söz verdim, sözümden dönmem"

Fenerbahçe ile çıktıkları yoldan geri dönmeyeceğini yakın çevresiyle paylaşan Jorge Jesus, kimseyle görüşmediğini, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağını açıkladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus: 'Söz verdim, sözümden dönmem'
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15 Aralık 2022 08:46
Fenerbahçe taraftarının hatta yönetiminin en büyük endişesi, özlenen başarıyı müjdeleyen Jorge Jesus'u kaybetme endişesiydi.

Portekizli tecrübenin adı, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Kendisinin de bu yönde daha önce beyanı olmuştu. Fakat Jesus cephesinden gelen haberler iyi...

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

Yakın çevresinden de 'Ayrılacak mı?' sorularını alan kurt hoca, 'Hayır!' yanıtını verdi.

Jesus'a ne resmi ne de sözlü bir teklif yok. 'Fenerbahçe'de mutluyum' diyen tecrübeli çalıştırıcının, yöneticilere de sezonu tamamlayacağına dair güvence verdiği öğrenildi.

"SÖZ VERDİM, SÖZÜMDEN DÖNMEM"

Jesus'un 'Bir söz verdim ve bundan dönmem' diyerek sezonu sarı lacivertli kulüpte tamamlayacağının da müjdesini verdi. Hatta Jorge Jesus, takımın geleceğini şekillendirmek adına da Başkan Ali Koç ile bir araya geldi.

Zirvede iç ve dış transfer hakkında görüşler paylaşıldı. Takım masaya yatırıldı. 

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