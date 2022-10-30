Jorge Jesus sistemi değiştirdi!

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4'lü savunma ile oyuna başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus sistemi değiştirdi!
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30 Ekim 2022 20:40
Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 4'lü savunmayla sahaya çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus, stoperde Luan Peres ise Gustavo Henrique'nin yokluğunda savunmada sistemini değiştirdi.

Bu sezon maçlara genelde 3'lü savunmayla çıkan Portekizli teknik adam, savunmadaki eksiklik sebebiyle İstanbulspor karşısında 4'lü savunmaya döndü.

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