Jorge Jesus sistemi değiştirdi!

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 4'lü savunmayla sahaya çıktı.
Teknik direktör Jorge Jesus, stoperde Luan Peres ise Gustavo Henrique'nin yokluğunda savunmada sistemini değiştirdi.
Bu sezon maçlara genelde 3'lü savunmayla çıkan Portekizli teknik adam, savunmadaki eksiklik sebebiyle İstanbulspor karşısında 4'lü savunmaya döndü.
Teknik direktör Jorge Jesus, stoperde Luan Peres ise Gustavo Henrique'nin yokluğunda savunmada sistemini değiştirdi.
Bu sezon maçlara genelde 3'lü savunmayla çıkan Portekizli teknik adam, savunmadaki eksiklik sebebiyle İstanbulspor karşısında 4'lü savunmaya döndü.
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