Jorge Jesus: "Seri başlatacağız!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncuları terapiye aldı... Şampiyonluk yolunda kayıplar olacağını söyleyen Portekizli hoca, "Sezon sonu önemli. Hatayspor'u yenerek yeni seri başlatacağız" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus: 'Seri başlatacağız!'
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26 Aralık 2022 11:35
Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe ara sonrasına kötü start verdi. Sarı lacivertlilerde teknik heyet, takımı toparlamak için harekete geçti...

Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Yarışta bu tip kayıplar yaşayacaklarını belirten deneyimli hoca, önemli olanın gerekli dersleri çıkartıp, sezon sonunda zirvede yer almak olduğunu söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyon olmak istiyorsanız zorlukların üstesinden gelmeyi bilmelisiniz. Bunun için daha çok çalışıp, kenetleneceğiz. Hatayspor maçını kazanıp, yeni bir seri başlatmalıyız" dedi.

HEDEF 4'TE 4 YAPMAK

Fenerbahçe; Hatay, Antalya, G.Saray ve G.Antep serisini kayıpsız geçip ilk yarıyı zirvede bitirmek istiyor.  

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