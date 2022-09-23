Jorge Jesus, Serdar Dursun'u sildi!

Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa sergilediği futbolla ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'de forma yüzü göremeyen isimlerin başında gelen Serdar Dursun devre arasında takımdan ayrılıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus, Serdar Dursun'u sildi!
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23 Eylül 2022 11:55
Jorge Jesus'un sistemine ters düştüğü için tercih etmediği tecrübeli forvetin Sarı-Lacivertlilerden ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin domine ettiği ve 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı maçta Serdar Dursun'un görev almaması tartışma yarattı.

Düzenli forma giymek isteyen ve takımdan ayrılma planları yaptığı öne sürülen Serdar Dursun'un adı transfer dedikodularına da karışmış durumda.

DEVRE ARASINDA AYRILABİLİR

Akşam'ın haberine göre Serdar Dursun'a Almanya'dan taliplerin olduğu bilniyor. Milli golcüye Augsburg ve Union Berlin ilgi duyuyor. Bununla beraber, Schalke 04'ün ilgisi bulunuyor..

BUNDESLIGA 2'DE 'KRAL' OLDU

Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla gol kralı olup Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, sarı lacivertli formayla çıktığı 47 maçta 17 gol atıp 6 asist yaptı.



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