Ligde 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek ve hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 13 Haziran Pazartesi yeni sezonu açıyor…İmza töreni sonrası ülkesine giden teknik direktör Jorge Jesus önceki gece 11 bavul, teknik ekibi ve sportif direktör olması beklenen Mario Branco ile birlikte İstanbul'a döndü.Tecrübeli çalıştırıcı, yarın Samandıra'da milli takımlarda olan oyuncuları dışındaki isimlerle tanışacak ve hazırlıklar başlayacak. Sonra Topuk Yaylası yolu tutulacak.