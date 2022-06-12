Jorge Jesus sahaya iniyor

Fenerbahçe 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 13 Haziran Pazartesi günü yeni hocası Jorge Jesus'la Samandıra'da başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus sahaya iniyor
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12 Haziran 2022 10:19
Ligde 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek ve hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 13 Haziran Pazartesi yeni sezonu açıyor…

İmza töreni sonrası ülkesine giden teknik direktör Jorge Jesus önceki gece 11 bavul, teknik ekibi ve sportif direktör olması beklenen Mario Branco ile birlikte İstanbul'a döndü.

Tecrübeli çalıştırıcı, yarın Samandıra'da milli takımlarda olan oyuncuları dışındaki isimlerle tanışacak ve hazırlıklar başlayacak. Sonra Topuk Yaylası yolu tutulacak. 




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