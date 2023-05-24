Jorge Jesus, rekorun eşiğinde!

Jorge Jesus, Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına (Maç başına 2.26) ulaşan ikinci. teknik direktörü oldu. Portekizli teknik adam, kalan 2 maçta bir galibiyet alması durumunda ilk sıraya yükselecek ve rekora izma atacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus, rekorun eşiğinde!
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24 Mayıs 2023 13:50
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 13:58
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, adını sarı-lacivertli takımın tarihine yazdırmaya hazırlanıyor.

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, şu ana kadar Süper Lig'de maç başına 2.26 puan ortalaması yakaladı. Jesus, bu istatistiği ile Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına ulaşan ikinci teknik direktör oldu.

REKOR KIRABİLİR

Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de kalan iki maçta galibiyet çıkarması durumunda birinci sıraya yükselecek ve bir rekora imza atacak.

JESUS'U BEKLEYEN MAÇLAR

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, ardından dev derbide Galatasaray'ın konuğu olacak.

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