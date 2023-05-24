Jorge Jesus, rekorun eşiğinde!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, adını sarı-lacivertli takımın tarihine yazdırmaya hazırlanıyor.
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, şu ana kadar Süper Lig'de maç başına 2.26 puan ortalaması yakaladı. Jesus, bu istatistiği ile Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına ulaşan ikinci teknik direktör oldu.
REKOR KIRABİLİR
Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de kalan iki maçta galibiyet çıkarması durumunda birinci sıraya yükselecek ve bir rekora imza atacak.
JESUS'U BEKLEYEN MAÇLAR
Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, ardından dev derbide Galatasaray'ın konuğu olacak.
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, şu ana kadar Süper Lig'de maç başına 2.26 puan ortalaması yakaladı. Jesus, bu istatistiği ile Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına ulaşan ikinci teknik direktör oldu.
REKOR KIRABİLİR
Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de kalan iki maçta galibiyet çıkarması durumunda birinci sıraya yükselecek ve bir rekora imza atacak.
JESUS'U BEKLEYEN MAÇLAR
Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, ardından dev derbide Galatasaray'ın konuğu olacak.