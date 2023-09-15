Jorge Jesus, Neymar'ı oynattı! Fark oldu; 6-1

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Hilal sahasında ağırladığı Riyadh'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Jorge Jesus, Neymar'ı oynattı! Fark oldu; 6-1
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15 Eylül 2023 23:08
Son güncelleme 15 Eylül 2023 23:36
Suudi Arabistan Pro Lig 6. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal kendi evinde ağırladığı Riyadh'ı 6-1 mağlup etti.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Alexandar Mitrovic, 45+4. dakikada Yasir Al Shahrani, 68. dakikada Nasser Al Dawsari, 83. dakikada Malcom, 87. ve 90+5. dakikada Salem Al Dawsari ve kaydetti. Riyadh'ın tek golünü 90+6'da Ali Al Zaqan kaydetti.

Sezonun flaş transferlerinden Neymar, Al-Hilal formasıyla ilk kez bir resmi maça çıktı. 64. dakkada oyuna giren Neymar, 83. dakikada Malcom'a asist yaptı.

Bu galibiyetle beraber Al-Hilal puanını 16'ya yükseltip liderliğe otururken, Riyadh 4 puanda kalmış oldu.

Al-Hilal bir sonraki karşılaşmasında Damac FC deplasmanına giderken, Riyadh sahasında Al-Fayha'yı ağırlayacak.

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