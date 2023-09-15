Suudi Arabistan Pro Lig 6. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal kendi evinde ağırladığı Riyadh'ı 6-1 mağlup etti.



Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Alexandar Mitrovic, 45+4. dakikada Yasir Al Shahrani, 68. dakikada Nasser Al Dawsari, 83. dakikada Malcom, 87. ve 90+5. dakikada Salem Al Dawsari ve kaydetti. Riyadh'ın tek golünü 90+6'da Ali Al Zaqan kaydetti.



Sezonun flaş transferlerinden Neymar, Al-Hilal formasıyla ilk kez bir resmi maça çıktı. 64. dakkada oyuna giren Neymar, 83. dakikada Malcom'a asist yaptı.



Bu galibiyetle beraber Al-Hilal puanını 16'ya yükseltip liderliğe otururken, Riyadh 4 puanda kalmış oldu.



Al-Hilal bir sonraki karşılaşmasında Damac FC deplasmanına giderken, Riyadh sahasında Al-Fayha'yı ağırlayacak.



