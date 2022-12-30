Jorge Jesus, müthiş 3'lüsünü bozmuyor

Fenerbahçe, ligde Sivasspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında attığı 2 golü de penaltıdan kaydetmişti.



Hücumda üretkenlik sıkıntısı yaşayan Sarı-Lacivertliler, Hatayspor'u 4-0'a geçerek buna son verdi. Kanarya ayrıca 15 isabetli şutla sezon rekoru kırdı. Ofansif anlamda sergilenen bu müthiş performansta Joshua King, Michy Batshuayi ve Diego Rossi'nin katkısı büyük oldu. King ve Batshuayi 1'er gol attı, Rossi ise onlara asistleri yaptı. Ayrıca çekilen 15 isabetli şutun 6'sı bu 3 isimden geldi.



Jorge Jesus, performansından memnun olduğu King, Rossi ve Batshuayi'yi Antalyaspor deplasmanında da 11'de görevlendirmeyi planlıyor. Ancak Portekizli hocanın özellikle Batshuayi'ye hücum pres konusunda daha dikkatli olması yönünde uyarıda bulunduğu kaydedildi.



Soru işareti İrfan Can Kahveci



Hatayspor mücadelesinde beklentilerin altında kalan isim İrfan Can Kahveci oldu. Trabzonspor karşısında da vasat bir performans sergileyen Milli oyuncunun Antalya'da 11'de olup olmayacağı merak konusu. Jesus'un İrfan ile de özel bir görüşme yaparak uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Yıldız futbolcunun kulübeye çekilmesi halinde forma için aday isimler Emre Mor, Mert Hakan ve Lincoln.







