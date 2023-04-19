Jorge Jesus: "Mazeret yok, her maçımız final"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesi takıma bir motivasyon konuşması yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus: 'Mazeret yok, her maçımız final'
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19 Nisan 2023 09:52
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesi oyuncuları ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Portekizli teknik adam, Başakşehir maçının son provasının yapıldığı son antrenmanın ardından öğrencilerini etrafına topladı.

"KAZANALIM, ÖNÜMÜZE BAKALIM"

Jesus'un burada yaptığı kısa konuşmada, "Artık her maçımız final. Başakşehir karşısında zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Eksiklerimiz var ama şartlar ne olursa olsun mazeret bulmadan kazanarak yola devam etmemiz şart. Başakşehir karşısında alacağımız galibiyet, moral anlamında da bize büyük avantaj sağlayacak. Kazanalım ve önümüze bakmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında kendi evinde oynanan Başakşehir maçından 1-0 galip ayrılmıştı.

 
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