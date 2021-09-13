Jorge Jesus: 'Lucescu, dünyanın en iyilerinden biri'

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki oynayacakları Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısında konuştu.



Jesus, "Dinamo Kiev'i gruptaki en zayıf takıma olarak görüyorlar ama yanlış. Büyük saygı ve hayranlık duyduğum dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'i çalıştırıyor. EURO 2020'de ilk 11 oynayan 5 oyuncuları var. Harika bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Ancak, Dinamo Kiev'in Bayern Münih veya Barcelona kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Barcelona ve Bayern Münih'e karşı da kazanmak için çıkacağız, Dinamo Kiev'e karşı da..." ifadelerini kullandı.



"SAYGI DUYUYOR AMA KORKMUYORUZ"



Portekizli teknik adam, "Bu grup aşaması, olmak istediğimiz yer. En iyilerle mücadele edeceğiz. Dinamo Kiev, Ukrayna'nın en iyi takımı. Fransa ile berabere kalan Ukrayna'da 5 Dinamo Kievli oyuncu vardı. Rakibi takdir etmemiz gerekiyor ama onlardan korkmayacağız." dedi.



"KIEV'E GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ"



Benfica'nın hocası, "Hiçbir zaman mükemmel bir şekilde bu takımı yönetemedim. Daha maksimum sınırımıza var. Bir anrenör olarak, takımımın süper güçlü, ahlaklı, rakibi iyi tanıyan ve kazanma kapasitesine sahip olduğunu hissederek maçlara başlıyorum. Takım, az sayıda oynadığımız maçta tüm durumları iyi yönetti. Kadro seçimleri arasında bazı sıkıntılar da oldu. İdare etmeliydim ve bence şu ana kadar iyi iş çıkardık. Takım fiziksel ve psikolojik açıdan çok iyi durumda. Kiev'e emin adımlarla, galibiyet için gidiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



