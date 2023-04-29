Jorge Jesus, kulüplerine "para bastı"

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulüplerinde yaptığı 763 milyon euroluk satışla dünyada 7. sırada yer aldı.

, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus, kulüplerine 'para bastı'
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29 Nisan 2023 12:06
Futbol verileri üzerine çalışmalarda bulunan "Football Benchmark" sitesi, 2000-2001'den bu yana çalıştıkları kulüplere en çok transfer geliri kazandıran 15 teknik direktörü sıraladı.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, 763 milyon euroluk satışla çalıştığı kulüplere en fazla gelir kazandıran 7. teknik direktör.

Jorge Jesus özellikle hücum oyuncularına değer katmasıyla biliniyor.

 
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