Jorge Jesus, kenar hamleleri ile fark yarattı

Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde liderliği kaparak yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bu başarılı seride teknik direktör Jorge Jesus'un payı dikkat çekiyor. Ligde son oynanan ve 1-0 kazanılan kritik Başakşehir maçında Jesus'un Diego Rossi hamlesi 3 puanı getirdi.



Sezon başından beri tecrübeli hocanın maça hamleleri ve oyuncu değişiklikleri büyük etki bıraktı. Hem lig hem de Avrupa'da Jesus'un direkt sonuca katkı sunduğu maçlar gözlerden kaçmadı.



İşte Jorge Jesus'un kazandıran hamleleri:



-3-3'lük Ümraniye karşılaşmasında Berisha'yı 74'te oyuna aldı, Berisha 90'da golü attı, 1 puan kurtarıldı.



-Adana Demir'e karşı skor 3-2 iken ve takım zorlanıyorken 80'de Alioski'yi aldı, 83'te Alioski 4-2'yi sağladı.



-Karagümrük maçında skor 4-4 iken 88'de Batshuayi girdi, 90+3'te skoru 5-4 yapan golü attı.



-Ankaragücü deplasmanında skor 2-0 iken 66'da oyuna giren Rossi maçı rahatlattı, 90+1'de skoru 3-0'a taşıdı.



-Başakşehir maçında 74'te oyuna giren Rossi, 85'te kritik bir golle altın değerinde 3 puanı sağladı.



-Dinamo Kiev maçında 70'te 1-1 iken oyuna giren Batshuayi, 90+3'te skoru 2-1'e getirdi.



-Rennes deplasmanında 2-1 gerideyken 66'da Valencia oyuna girdi, 90'da penaltı yaptırdı, topun başına geçip golü attı.



-Dış sahadaki AEK Larnaca maçında skor 1-1 iken 70'de Batshuayi ve Valencia girdi, takım hareketlendi. 2 tane penaltı kazanıldı 1'ini Batshuayi gol yaptı, gruptan çıkaran 3 puan alındı.





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