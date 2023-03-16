Jorge Jesus, kariyerinde ilki yaşadı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen, toplamda 2-1'lik skorla Avrupa defterini kapattı.



Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus da, bu karşılaşmayla birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı. Jesus, kariyerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunu geçemedi.



Daha önce çalıştırdığı takımlarda, bu turda 5 kez mücadele eden Jesus, bu turların hepsinde turu geçmeyi başarmıştı.





İŞTE JESUS'UN SON 16 TABLOSU



2009-10 Benfica-Marsilya

2010-11 Benfica-PSG

2012-13 Benfica-Bordeaux

2013-14 Benfica-Tottenham

2017-18 S. Lizbon- V. Plzen



* Koyu renkli yazılanlar Jesus'un elediği takımlar.





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