Jorge Jesus, kariyerinde ilki yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus da kariyerinde ilki yaşadı. Portekizli teknik adam, kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde son 16 turunu geçemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus, kariyerinde ilki yaşadı!
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16 Mart 2023 23:15
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen, toplamda 2-1'lik skorla Avrupa defterini kapattı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus da, bu karşılaşmayla birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı. Jesus, kariyerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunu geçemedi.

Daha önce çalıştırdığı takımlarda, bu turda 5 kez mücadele eden Jesus, bu turların hepsinde turu geçmeyi başarmıştı.


İŞTE JESUS'UN SON 16 TABLOSU

2009-10 Benfica-Marsilya
2010-11 Benfica-PSG
2012-13 Benfica-Bordeaux
2013-14 Benfica-Tottenham
2017-18 S. Lizbon- V. Plzen

* Koyu renkli yazılanlar Jesus'un elediği takımlar.

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