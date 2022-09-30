Jorge Jesus kararlı; 'Tempo asla düşmeyecek'

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, şu ana kadar oynattığı futbol ve tercihleriyle kısa sürede taraftarların sevgilisi olmayı başardı.



Fenerbahçe'deki ilk derbi sınavına Beşiktaş karşısında çıkacak Jesus'un, milli arada 14 oyuncusundan yoksun olmasına rağmen tempoyu bir an olsun düşürmüyor.



Milli takımlardan dönen futbolcularını da kısa sürede derbi havasına sokmaya çalışan Portekizli teknik adam, deplasmandaki kapışmadan 3 puanla ayrılarak kayıp yaşamak istemiyor.





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